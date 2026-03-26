Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Лука Дончич повторил редчайшее достижение Майкла Джордана 40-летней давности в НБА

Лука Дончич повторил редчайшее достижение Майкла Джордана 40-летней давности в НБА
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич повторил редчайшее достижение легендарного шестикратного чемпиона НБА американца Майкла Джордана после матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (137:130).

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 137
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Хафф - 18, Макконнелл - 17, Топпин - 15, Уокер - 15, Нембард - 14, Несмит - 14, Шеппард - 13, Поттер - 4, Джонс, Браун, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 25, Джеймс - 23, Хэйс - 21, Кеннард - 8, Ларэвиа - 6, Вандербилт - 5, Джеймс - 4, Клебер - 2, Кнехт, Тимме, Бафкин

Как сообщает Sportsnet, словенский баскетболист, ставший самым результативным игроком на площадке с 43 очками, набирает в среднем 40 очков в шести последних выездных матчах лиги. Отмечается, что Джордану покорилось это достижение в 1986 году.

В шести последних выездных матчах Лука набрал 43, 32, 33, 60, 40 и 36 очков. В среднем за сезон Дончич набирает 33,6 очков, совершает 7,8 подбора и делает 8,3 передачи при реализации 57,4% двухочковых бросков с игры и 36,4% — из-за дуги.

