Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

41-летний Леброн Джеймс забросил сверху через двух игроков «Индианы» и «подразнил» их

Комментарии

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», отметился эффектным броском сверху через двух соперников во время игры с «Индианой Пэйсерс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 137:130.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 137
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Хафф - 18, Макконнелл - 17, Топпин - 15, Уокер - 15, Нембард - 14, Несмит - 14, Шеппард - 13, Поттер - 4, Джонс, Браун, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 25, Джеймс - 23, Хэйс - 21, Кеннард - 8, Ларэвиа - 6, Вандербилт - 5, Джеймс - 4, Клебер - 2, Кнехт, Тимме, Бафкин

Звёздный лёгкий форвард сначала одним движением обыграл защитника хозяев Эндрю Нембарда, а затем забросил мяч в кольцо, оставив не у дел тяжёлого форварда Паскаля Сиакама и лёгкого форварда соперников Аарона Несмита, которые пытались заблокировать попытку Леброна набрать два очка. После эпизода лёгкий форвард калифорнийской команды показал пальцами на упавших на паркет игроков «Индианы».

«Чемпионат» предлагает видеофрагмент данного эпизода:

ВИДЕО

Всего в текущей встрече Леброн отметился 23 очками, девятью подборами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
Лука Дончич повторил редчайшее достижение Майкла Джордана 40-летней давности в НБА
Комментарии
