41-летний Леброн Джеймс забросил сверху через двух игроков «Индианы» и «подразнил» их

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», отметился эффектным броском сверху через двух соперников во время игры с «Индианой Пэйсерс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 137:130.

Звёздный лёгкий форвард сначала одним движением обыграл защитника хозяев Эндрю Нембарда, а затем забросил мяч в кольцо, оставив не у дел тяжёлого форварда Паскаля Сиакама и лёгкого форварда соперников Аарона Несмита, которые пытались заблокировать попытку Леброна набрать два очка. После эпизода лёгкий форвард калифорнийской команды показал пальцами на упавших на паркет игроков «Индианы».

«Чемпионат» предлагает видеофрагмент данного эпизода:

ВИДЕО

Всего в текущей встрече Леброн отметился 23 очками, девятью подборами и девятью результативными передачами.