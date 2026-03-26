В ночь с 25 на 26 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 12 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 марта:

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 129:130 OT;

«Индина Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:137;

«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 157:137;

«Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:109;

«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 103:120;

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 98:123;

«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 110:133;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 110:108 OT;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс» — 109:106;

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 142:135;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 130:99;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 119:94.

Видео: Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз