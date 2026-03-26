Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Результаты игрового дня НБА 26 марта

В ночь с 25 на 26 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 12 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 марта:

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 129:130 OT;
«Индина Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:137;
«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 157:137;
«Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:109;
«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 103:120;
«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 98:123;
«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 110:133;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 110:108 OT;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс» — 109:106;
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 142:135;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 130:99;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 119:94.

