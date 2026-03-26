Единая лига: расписание матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 26 марта:

17:30 — «Уралмаш» – ЦСКА.

После 30 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 29 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС, у которого 28 побед и пять поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и 10 поражений.

