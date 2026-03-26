Сегодня, 26 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 26 марта (время московское):

22:30 — «Олимпия» – «Виртус»;

22:30 — «Маккаби» Тель-Авив– «Дубай»;

22:30 — «Бавария» – АСВЕЛ;

22:45 — «Реал» Мадрид – «Анадолу Эфес».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 23 победы при 10 поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» — 22 победы и 12 поражений, на третьем – «Реал» (21 победа и 12 поражений).