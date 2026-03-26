Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Баскетбол Новости

Форвард УНИКСа Лопатин: хотим выйти в «Финал четырёх» с первого места

Форвард УНИКСа Лопатин: хотим выйти в «Финал четырёх» с первого места
Форвард УНИКСа россиянин Андрей Лопатин высказался о предстоящем матче Basket Cup с «Зенитом», который состоится сегодня, 26 марта, в Казани.

«Настроение у нас отличное, боевое. Мы усердно готовимся, потому что в последней домашней игре уступили «Зениту» в Единой лиге и теперь должны максимально порадовать наших болельщиков реваншем.

Завтра мы ожидаем сложный матч. Думаю, они прибудут к нам в полном составе, будет как минимум интересно. УНИКС фактически обеспечил себе выход в решающую стадию Basket Cup. Остаётся понять, с какого места мы туда выходим. Конечно, хочется с первого, поэтому будем биться максимально», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

