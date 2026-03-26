Карасёв — о матче с УНИКСом: все настроены только на победу

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв оценил настрой команды на предстоящий матч с УНИКСом в рамках группового этапа Winline Basket Cup. Для выхода в «Финал четырёх» петербуржцам необходима только победа.

«Все прекрасно понимают, что на данном этапе это самая важная игра для выхода в «Финал четырех» Кубка, поэтому все настроены только на победу. Понимаем, что для Казани эта игра не имеет большого турнирного значения, неизвестно, в каком составе они выйдут. Тем не менее мы должны выходить с полной самоотдачей, выкладываться на 100% и пытаться добыть эту победу.

Как показала предыдущая игра в Казани в рамках Лиги ВТБ, мы готовы там побеждать и способны на это. Поэтому в первую очередь нужно отталкиваться от себя.

Это сильная команда, не зря они на протяжении многих лет находятся в верхней части таблицы. Мы едем туда с мыслью, что нужно побеждать», — приводит слова Карасёва пресс-служба БК «Зенит».