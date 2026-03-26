Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
«В Бельгии такого почти нет». Бако раскрыл, что привёз бы на родину из России

«В Бельгии такого почти нет». Бако раскрыл, что привёз бы на родину из России
Центровой «Зенита» Исмаэль Бако рассказал, какую вещь или традицию перенёс бы из России на родину в Бельгию, а также что, наоборот, привёз бы в Россию из своей страны.

«Думаю, картофель фри здесь, в России, не самый лучший. Так что это то, что я привёз бы из Бельгии в Россию. А из России в Бельгию — караоке. Когда идёшь в караоке-бар, это всегда очень весело. В Бельгии такого почти нет», — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Бако стал игроком «Зенита» в конце января этого года. С 2023-го по 2025-й Бако выступал за казанский УНИКС.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Исмаэлем Бако на «Чемпионате».
