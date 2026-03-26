«В Бельгии такого почти нет». Бако раскрыл, что привёз бы на родину из России

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако рассказал, какую вещь или традицию перенёс бы из России на родину в Бельгию, а также что, наоборот, привёз бы в Россию из своей страны.

«Думаю, картофель фри здесь, в России, не самый лучший. Так что это то, что я привёз бы из Бельгии в Россию. А из России в Бельгию — караоке. Когда идёшь в караоке-бар, это всегда очень весело. В Бельгии такого почти нет», — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Бако стал игроком «Зенита» в конце января этого года. С 2023-го по 2025-й Бако выступал за казанский УНИКС.

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: