«Очень странно». Исмаэль Бако рассказал о травме перед переходом в «Зенит»

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако рассказал о травме, которую получил незадолго до вылета в Россию после подписания контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

— Все говорили о твоей необычной травме. Расскажи, что было с твоей рукой.

— Да, это было очень странно и очень неудачно. После того как подписал контракт с «Зенитом», за пару дней до вылета собирал вещи, и из-за одной вещи из одежды споткнулся и сильно упал на левую руку.

Когда приехал сюда, подумал: ладно, рука немного опухла, но, наверное, ничего серьёзного. Но потом мне сказали, что это перелом. Так что это было очень неудачно, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

