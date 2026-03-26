Бельгиец Исмаэль Бако высказался о «химии» в «Зените»

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако поделился мнением о взаимодействии с партнёрами по команде и «химии» на площадке.

— Есть ли в «Зените» игрок, с которым тебе проще всего находить «химию» на площадке?

— Я бы сказал, что особенно хорошая «химия» у нас со всеми американцами. Конечно, у меня с разыгрывающими всегда должна быть связь — это важно. Думаю, постепенно начинаю видеть сильные стороны каждого из партнёров по команде. Поэтому не могу назвать одного конкретного игрока. Просто рад, что у меня хорошее взаимодействие со всеми в команде, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США: