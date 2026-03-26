Игрок «Зенита» Бако: если что-то не делаешь, Радоньич кричит

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера команды Деяна Радоньича.

— Какие впечатления от работы с Радоньичем?

— Это немного похоже на работу с [Велимиром] Перасовичем в Казани. Он требовательный тренер и очень чётко знает, чего хочет. Если что-то не делаешь, он кричит — это среда, к которой я привык. Так что да, он очень хороший тренер, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, под руководством Велимира Перасовича Бако выступал в УНИКСе с 2023-го по 2025-й.

