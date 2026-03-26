Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Бако: если что-то не делаешь, Радоньич кричит

Комментарии

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера команды Деяна Радоньича.

— Какие впечатления от работы с Радоньичем?
— Это немного похоже на работу с [Велимиром] Перасовичем в Казани. Он требовательный тренер и очень чётко знает, чего хочет. Если что-то не делаешь, он кричит — это среда, к которой я привык. Так что да, он очень хороший тренер, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, под руководством Велимира Перасовича Бако выступал в УНИКСе с 2023-го по 2025-й.

Читайте интервью с центровым «Зенита» Исмаэлем Бако на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я мог бы хорошо вписаться в НБА». Большой разговор с новичком «Зенита» Бако
Эксклюзив
«Я мог бы хорошо вписаться в НБА». Большой разговор с новичком «Зенита» Бако

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android