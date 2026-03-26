Центровой «Зенита» Бако: я игрок старой школы

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако высказался о своей роли на площадке и изменениях позиции центрового в современном баскетболе.

— Насколько сильно роль центрового меняется в современном баскетболе? Ты больше про «старую школу» или про новую?

— Думаю, я больше игрок старой школы. Всё больше игроков начинают бросать издали и хорошо ведут мяч. А я больше сосредоточен на игре под кольцом, поэтому считаю себя игроком старой школы.

— Бывали моменты, когда ты сознательно «ломал» установку тренера, потому что видел эпизод иначе?

— Нет, я довольно строго отношусь к выполнению инструкций. Только если защита делает что-то очевидное, тогда мне нужно, например, быстрее выйти из заслона или сделать что-то немного иначе, но в целом обычно следую указаниям тренера, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

