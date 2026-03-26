Исмаэль Бако оценил шансы «Зенита» стать чемпионом Единой лиги в этом сезоне

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

— Как оценишь шансы «Зенита» выиграть чемпионство в этом сезоне?

— У нас действительно очень хороший подбор игроков. У нас длинная ротация. Сейчас мы находимся в моменте, когда строим взаимодействие с новыми тренерами и новыми игроками. Я вижу, как это улучшается от игры к игре. Особенно если у нас будет время до матчей на вылет, чтобы вырасти и сохранить третье место, думаю, мы сможем серьёзно побороться в плей-офф, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

