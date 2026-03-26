Пистиолис — о матче с «Уралмашем»: нужно найти свой ритм
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис оценил предстоящую игру с «Уралмашем», которая состоится сегодня, 26 марта. Начало встречи — в 17:30 мск.
«Играть в Екатеринбурге всегда испытание. «Уралмаш» — хорошая команда, которая будет действовать без давления. Нам нужно использовать этот матч, чтобы найти свой ритм и ответить на вызов», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.
После 32 матчей турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет действующий чемпион ЦСКА, у которого 29 побед и три поражения. «Уралмаш» провёл 34 игры, одержал 15 побед при 19 поражениях и занимает место во второй половине таблицы.
