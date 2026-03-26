Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

УНИКС подписал американского защитника Ксавьера Манфорда

УНИКС подписал американского защитника Ксавьера Манфорда
Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским защитником Ксавьером Манфордом. Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее американский баскетболист играл за израильский «Хапоэль», однако покинул команду из-за нестабильной обстановки в стране.

В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов защитник провёл 11 матчей, набирая в среднем 13,7 очка, делая 3,5 подбора и 3,4 передачи при 47,7% реализации трёхочковых. В чемпионате Израиля его статистика: 12,6 очка, 3,3 передачи и 2,5 подбора.

До этого Манфорд успел выйти на паркет в составе итальянской «Умана Рейер Венеция» и австралийского «Мельбурн Феникс», а также провёл 24 матча в НБА за «Мемфис Гриззлис» и «Милуоки Бакс». Кроме того, он выступал за китайский «Фуцзянь Сюньсин», турецкий «Бурсаспор» и испанскую «Барселону».

