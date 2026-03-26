Джейлен Браун прокомментировал победу «Бостона» над «Оклахомой»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон «Селтикс» американец Джейлен Браун прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Оклахомой-Сити Тандер» (119:109), состоявшемся сегодня, 26 марта.

«Очень желал эту победу. Это было крайне необходимо. Знаем, что способны играть с кем угодно, но когда одерживаешь победу над командой с лучшим рекордом в лиге на домашней площадке, это очень приятно, особенно после поражения в игре с «Миннесотой», которую мы должны были выигрывать. Очень обнадёживающе, это шаг в нужно направлении», — приводит слова Джейлена Брауна ESPN.