Джейлен Браун прокомментировал победу «Бостона» над «Оклахомой»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон «Селтикс» американец Джейлен Браун прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Оклахомой-Сити Тандер» (119:109), состоявшемся сегодня, 26 марта.
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 19, Притчард - 14, Кета - 13, Уайт - 12, Шейерман - 11, Хозер - 9, Гарза - 7, Гонсалес - 3, Харпер Мл., Уолш, Шульга, Уильямс, Бэсси
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 14, Холмгрен - 10, Карузо - 9, Митчелл - 8, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Маккейн - 6, Хартенштайн - 6, Джо - 5, Уильямс - 4, Карлсон, Уиггинс, Уильямс
«Очень желал эту победу. Это было крайне необходимо. Знаем, что способны играть с кем угодно, но когда одерживаешь победу над командой с лучшим рекордом в лиге на домашней площадке, это очень приятно, особенно после поражения в игре с «Миннесотой», которую мы должны были выигрывать. Очень обнадёживающе, это шаг в нужно направлении», — приводит слова Джейлена Брауна ESPN.
