Игрока ЦСКА Ливио Жан-Шарля госпитализировали в Москве

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА француз Ливио Жан-Шарль госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС.

По информации издания, у спортсмена диагностирована двусторонняя пневмония.

Ливио Жан-Шарлю 32 года. Француз дебютировал как профессиональный баскетболист в 2011 году за АСВЕЛ. Впоследствии представлял «Остин Спёрс» (США), «Уникаху» (Испания) и «Олимпиакос» (Греция).

В нынешнем сезоне Единой лиги Жан-Шарль сыграл 29 матчей, в среднем за игру набирая 11,4 очка, делая 1,5 передачи и 4,6 подбора.

