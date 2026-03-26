Вероятность ухода Адетокунбо из «Милуоки» растёт — The New York Times

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и клуб всё чаще расходятся в подходе к его участию в матчах, сообщает The New York Times. По информации издания, на фоне этих разногласий вероятность его ухода в межсезонье постепенно растёт.

Клуб не допускает Адетокунбо к играм по медицинским причинам после травмы колена, полученной 15 марта, несмотря на то что сам игрок, как сообщается, считает себя готовым выйти на площадку. Главный тренер «Бакс» Док Риверс заявил, что форвард «не готов физически», тогда как профсоюз игроков НБА (NBPA) ранее выступил с критикой лиги, указав на возможные нарушения политики участия игроков.

Комиссионер НБА Адам Сильвер отметил, что лига не видела проблемы до заявления профсоюза, но готова разобраться в ситуации.

На фоне этих разногласий вероятность того, что Адетокунбо останется в «Милуоки» после окончания сезона, снижается. Уже 1 октября игрок сможет подписать новый контракт, однако, по информации источников, сценарий с уходом из клуба становится всё более вероятным.