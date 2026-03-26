«Ощущение, что это матч плей-офф». Гилджес-Александер — о поражении в игре с «Бостоном»

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, поделился мыслями после матча с «Бостон Селтикс», который завершился победой «кельтов» со счётом 119:109.

«Каждый раз, когда играешь с «Бостоном», возникает ощущение, что ты в плей-офф. Неважно, какой сегодня день. Неважно, кто на площадке.

У них очень хороший тренер и действительно сильные игроки в составе. В таких матчах ты понимаешь, на что способен, и они тебя проверяют. Сегодня у нас была проверка, которую мы не прошли», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.