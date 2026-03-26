Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
«Ощущение, что это матч плей-офф». Гилджес-Александер — о поражении в игре с «Бостоном»

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, поделился мыслями после матча с «Бостон Селтикс», который завершился победой «кельтов» со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 19, Притчард - 14, Кета - 13, Уайт - 12, Шейерман - 11, Хозер - 9, Гарза - 7, Гонсалес - 3, Харпер Мл., Уолш, Шульга, Уильямс, Бэсси
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 14, Холмгрен - 10, Карузо - 9, Митчелл - 8, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Маккейн - 6, Хартенштайн - 6, Джо - 5, Уильямс - 4, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

«Каждый раз, когда играешь с «Бостоном», возникает ощущение, что ты в плей-офф. Неважно, какой сегодня день. Неважно, кто на площадке.

У них очень хороший тренер и действительно сильные игроки в составе. В таких матчах ты понимаешь, на что способен, и они тебя проверяют. Сегодня у нас была проверка, которую мы не прошли», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

