Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Леброн Джеймс — о сыне Бронни: он принадлежит НБА

Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру своего сына Бронни в матче с «Индианой Пэйсерс» (137:130). 20-летний защитник провёл на площадке 13 минут, набрав четыре очка, совершив один подбор, одну передачу, два перехвата и один блок-шот, отметившись эффектным данком одной рукой.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 137
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Хафф - 18, Макконнелл - 17, Топпин - 15, Уокер - 15, Нембард - 14, Несмит - 14, Шеппард - 13, Поттер - 4, Джонс, Браун, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 25, Джеймс - 23, Хэйс - 21, Кеннард - 8, Ларэвиа - 6, Вандербилт - 5, Джеймс - 4, Клебер - 2, Кнехт, Тимме, Бафкин

«Особенно зная его путь, его дорогу… Я просто горжусь им. Я очень горжусь им. Он принадлежит НБА. Он принадлежит», — приводит слова Леброна издание The Athletic.

В нынешнем сезоне Бронни провёл 33 матча за «Лейкерс», набирая в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за семь минут. В G-лиге его статистика выше: 15,3 очка, 2,8 подбора и 3,5 передачи за игру при 54,6% реализации с игры и 42,1% из-за дуги.

Матч, который невозможно было предсказать, и 53 очка от игрока «Денвера». Итоги дня в НБА
