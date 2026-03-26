Леброн Джеймс — о сыне Бронни: он принадлежит НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру своего сына Бронни в матче с «Индианой Пэйсерс» (137:130). 20-летний защитник провёл на площадке 13 минут, набрав четыре очка, совершив один подбор, одну передачу, два перехвата и один блок-шот, отметившись эффектным данком одной рукой.

«Особенно зная его путь, его дорогу… Я просто горжусь им. Я очень горжусь им. Он принадлежит НБА. Он принадлежит», — приводит слова Леброна издание The Athletic.

В нынешнем сезоне Бронни провёл 33 матча за «Лейкерс», набирая в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за семь минут. В G-лиге его статистика выше: 15,3 очка, 2,8 подбора и 3,5 передачи за игру при 54,6% реализации с игры и 42,1% из-за дуги.