Радоньич назвал ключ к победе над УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился мыслями насчёт предстоящего матча с казанским клубом УНИКС, который пройдёт в рамках турнира Winline Basket Cup уже сегодня, 26 марта. Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Это наш последний шанс выйти в «Финал четырёх», поэтому для нас крайне важно с первых минут играть с высокой энергией и полной концентрацией. Нам нужно выполнять свои задачи и в защите, и в нападении, контролировать темп игры и сохранять максимальную собранность на протяжении всех 40 минут. УНИКС всегда очень силён дома, особенно после победы над ЦСКА.

Чтобы контролировать игру в Казани, нам нужно надёжно сыграть в защите и правильно принимать решения в атаке. Это и будет ключом к матчу», — приводит слова Радоньича пресс-служба сине-бело-голубых.