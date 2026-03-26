Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Радоньич назвал ключ к победе над УНИКСом

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился мыслями насчёт предстоящего матча с казанским клубом УНИКС, который пройдёт в рамках турнира Winline Basket Cup уже сегодня, 26 марта. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
1-я четверть
2 : 6
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Это наш последний шанс выйти в «Финал четырёх», поэтому для нас крайне важно с первых минут играть с высокой энергией и полной концентрацией. Нам нужно выполнять свои задачи и в защите, и в нападении, контролировать темп игры и сохранять максимальную собранность на протяжении всех 40 минут. УНИКС всегда очень силён дома, особенно после победы над ЦСКА.

Чтобы контролировать игру в Казани, нам нужно надёжно сыграть в защите и правильно принимать решения в атаке. Это и будет ключом к матчу», — приводит слова Радоньича пресс-служба сине-бело-голубых.

