В НБА могут отказаться от Сиэтла и Лас-Вегаса ради более выгодного предложения — источник

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность расширения до 32 команд, но фавориты в лице Сиэтла и Лас-Вегаса могут не получить новые франшизы, если другой город предложит более выгодные условия. Об этом сообщает The Ringer.

По информации журналиста Говарда Бека, если какой-либо город предложит за команду $ 10 млрд или больше, НБА может отказаться от первоначальных планов. Вступительные взносы за новые франшизы оцениваются в $ 8-10 млрд за каждую.

Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее обозначил возможные сроки: решение о расширении будет принято до конца 2026 года. В случае одобрения новые команды начнут выступление в сезоне-2028/2029. Впрочем, по данным The Ringer, два или три нынешних владельца клубов сомневаются в необходимости расширения, поскольку добавление двух команд разделит доходы лиги на 32 части вместо 30.

Ранее основными претендентами на получение новых франшиз назывались Сиэтл, где с 2008 года нет команды НБА после переезда «Суперсоникс» в Оклахому, и Лас-Вегас, который за последние годы стал одним из главных спортивных центров США. В обоих городах уже есть заинтересованные инвесторы, включая группу, связанную с Леброном Джеймсом.