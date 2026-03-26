ЦСКА с разницей в три очка обыграл «Уралмаш» в гостевом матче Единой лиги

В четверг, 26 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал московский ЦСКА.

Армейцы со счётом 79:76 (15:11, 17:29, 23:18, 21:21) одержали победу над хозяевами из Екатеринбурга.

Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал 28-летний российский разыгрывающий Тимофей Герасимов, который принёс команде 16 очков, совершил один подбор, пять передач, два перехвата и три потери. Коэффициент его полезности составил «+17».

В составе победителей лучше всего себя проявил 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл, который записал на свой счёт 19 очков, два подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+18».