Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш — ЦСКА, результат матча 26 марта 2026, счёт 76:79, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА с разницей в три очка обыграл «Уралмаш» в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В четверг, 26 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
76 : 79
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс - 16, Герасимов - 16, Далтон - 12, Эллис - 9, Карданахишвили - 9, Нэльсон - 8, Даглас - 4, Белянков - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков
ЦСКА: Тримбл - 19, Уэйр - 12, Руженцев - 12, Кливленд - 8, Ухов - 8, Астапкович - 6, Чадов - 4, Антонов - 3, Митрович - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко

Армейцы со счётом 79:76 (15:11, 17:29, 23:18, 21:21) одержали победу над хозяевами из Екатеринбурга.

Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал 28-летний российский разыгрывающий Тимофей Герасимов, который принёс команде 16 очков, совершил один подбор, пять передач, два перехвата и три потери. Коэффициент его полезности составил «+17».

В составе победителей лучше всего себя проявил 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл, который записал на свой счёт 19 очков, два подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+18».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
«Парма» билась до последнего. Но ЦСКА за несколько минут сделал разницу
