Единая лига: результаты матчей 26 марта

В четверг, 26 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты встреч на 26 марта:

«Уралмаш» — ЦСКА — 76:79.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 30 побед при трёх поражениях в 33 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы при 10 поражениях.

