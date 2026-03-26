27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» победить УНИКС в гостях

В четверг, 26 марта, на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч турнира Winline Basket Cup, в рамках которого УНИКС принимал «Зенит». Баскетболисты из Санкт-Петербурга со счётом 85:77 (19:23, 33:12, 16:19, 17:23) взяли верх над хозяевами площадки из Казани.

Самым результативным игроком в составе санкт-петербургского клуба стал 31-летний американский защитник Ксавьер Мун. Ему удалось набрать 27 очков, сделать два подбора и отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды оказался 25-летний американский центровой Маркус Бингэм. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов, отдал три передачи, а также совершил два перехвата и три блок-шота.