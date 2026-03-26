Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Зенит», результат матча 26 марта 2026, счет 77:85, Winline Basket Cup — 2025/2026

27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» победить УНИКС в гостях
Комментарии

В четверг, 26 марта, на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч турнира Winline Basket Cup, в рамках которого УНИКС принимал «Зенит». Баскетболисты из Санкт-Петербурга со счётом 85:77 (19:23, 33:12, 16:19, 17:23) взяли верх над хозяевами площадки из Казани.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

Самым результативным игроком в составе санкт-петербургского клуба стал 31-летний американский защитник Ксавьер Мун. Ему удалось набрать 27 очков, сделать два подбора и отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды оказался 25-летний американский центровой Маркус Бингэм. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов, отдал три передачи, а также совершил два перехвата и три блок-шота.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
