Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Юдин — о поражении «Уралмаша» от ЦСКА: боролись до конца, но не хватило самой малости

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение от ЦСКА (76:79) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
76 : 79
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс - 16, Герасимов - 16, Далтон - 12, Эллис - 9, Карданахишвили - 9, Нэльсон - 8, Даглас - 4, Белянков - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков
ЦСКА: Тримбл - 19, Уэйр - 12, Руженцев - 12, Кливленд - 8, Ухов - 8, Астапкович - 6, Чадов - 4, Антонов - 3, Митрович - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко

«Поздравляю ЦСКА с победой. Обычно, когда смотрю протокол, первое, на что обращаю внимание, это количество зрителей. Сегодня их было больше трёх тысяч, и это очень радует. Спасибо большое болельщикам, они создали великолепную атмосферу. Очень приятно играть в такой обстановке, когда столько людей приходит и поддерживает. Поэтому ещё раз большое спасибо всем, кто сегодня пришёл.

Что касается игры, команде в раздевалке я сказал спасибо за борьбу. Да, у нас были провалы по ходу игры, которые, возможно, стоили нам матча, особенно во второй четверти. Но я ещё раз поблагодарил их всех и не имею никаких претензий. Мы боролись до самого конца, имели шансы на то, чтобы сравнять счёт, но не хватило самой малости», — приводит слова Юдина пресс-служба лиги.

