Юдин — о поражении «Уралмаша» от ЦСКА: боролись до конца, но не хватило самой малости

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение от ЦСКА (76:79) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Обычно, когда смотрю протокол, первое, на что обращаю внимание, это количество зрителей. Сегодня их было больше трёх тысяч, и это очень радует. Спасибо большое болельщикам, они создали великолепную атмосферу. Очень приятно играть в такой обстановке, когда столько людей приходит и поддерживает. Поэтому ещё раз большое спасибо всем, кто сегодня пришёл.

Что касается игры, команде в раздевалке я сказал спасибо за борьбу. Да, у нас были провалы по ходу игры, которые, возможно, стоили нам матча, особенно во второй четверти. Но я ещё раз поблагодарил их всех и не имею никаких претензий. Мы боролись до самого конца, имели шансы на то, чтобы сравнять счёт, но не хватило самой малости», — приводит слова Юдина пресс-служба лиги.