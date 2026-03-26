Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Пистиолис — о победе ЦСКА над «Уралмашем»: знали, что будет тяжёлая игра

Пистиолис — о победе ЦСКА над «Уралмашем»: знали, что будет тяжёлая игра
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Уралмашем» (79:76) в матче Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
76 : 79
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс - 16, Герасимов - 16, Далтон - 12, Эллис - 9, Карданахишвили - 9, Нэльсон - 8, Даглас - 4, Белянков - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков
ЦСКА: Тримбл - 19, Уэйр - 12, Руженцев - 12, Кливленд - 8, Ухов - 8, Астапкович - 6, Чадов - 4, Антонов - 3, Митрович - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко

«Благодарю болельщиков ЦСКА, которые поддержали нас сегодня. Также спасибо болельщикам из Екатеринбурга за классную атмосферу, здесь всегда приятно играть. До приезда сюда знали, что будет тяжёлая игра со сложным соперником — так и вышло.

Мы смогли контролировать щит, что было нашей целью и чего не хватало в предыдущих матчах. Проблемой стали нестабильность в игре, скачки в уровне наших действий по ходу встречи. Это то, от чего мы страдаем на этой стадии сезона», — цитирует Пистиолиса пресс-служба лиги.

