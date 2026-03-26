Кендрик Перкинс заявил, что «Бостон» — это лучшая команда на Востоке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что «кельты» — это лучшая команда Восточной конференции лиги.

«Ни у одной другой команды на Востоке нет такого опыта, как у этих ребят, они подходят под все критерии. Если вам нужен игрок, который возьмёт на себя роль лидера в серии из семи матчей, то Джейлен Браун — это тот, кто вам нужен. Даже если Джейсон Тейтум не в лучшей форме, 19+12+7 — это чертовски привлекательная цифры», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.