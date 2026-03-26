Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Два игрока «Чикаго» пропустят остаток сезона из-за травм

Защитник Джейден Айви (левое колено) и форвард Джален Смит (правая икроножная мышца) не помогут «Чикаго Буллз» в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Айви перешёл в «Чикаго» из «Детройта» на дедлайне обменов и провёл за команду всего четыре игры, набирая в среднем 11,5 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи. Ранее предполагалось, что он может вернуться до конца сезона, но клуб принял решение продолжить реабилитацию.

Тем временем Смит пропустил семь встреч за последние четыре недели из-за травмы правой икроножной мышцы. Он усугубил травму в матче с «Филадельфией» 25 марта. В нынешнем сезоне центровой провёл 53 встречи, набирая в среднем 10,2 очка и 6,7 подбора.

