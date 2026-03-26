Форвард «Зенита» Карасёв: жду аншлагов на Basket Cup

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв после победы сине-бело-голубых над УНИКСом (85:77) в матче Winline Basket Cup высказался о проведении «Финала четырёх» в Санкт-Петербурге.

— «Финал четырёх» пройдёт в Петербурге. Ожидаете аншлагов?

— Да, обязательно! Конечно, наши болельщики нас всегда очень сильно поддерживают, поэтому без них будет немножко по-другому. Поэтому призываю всех фанатов нашего клуба приходить и болеть за нас в «Финале четырёх», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Финал четырёх» Winline Basket Cup пройдёт с 10 по 12 апреля. В полуфинале «Зенит» сыграет с ЦСКА.