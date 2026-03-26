Форвард «Зенита» Карасёв рассказал, чего ждёт от полуфинала Basket Cup с ЦСКА

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв после победы сине-бело-голубых над УНИКСом (85:77) в матче Winline Basket Cup поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в полуфинале турнира.

— В полуфинале сыграете с ЦСКА. Чего ждёте от этого противостояния?

— Очень напряжённой, интересной игры, потому что наше противостояние всегда очень захватывающее для болельщиков, и для игроков, для тренеров. Поэтому будем играть на своей площадке и будем прикладывать максимум, чтобы пробиться в финал, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Финал четырёх» Winline Basket Cup пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге.