Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Форвард «Зенита» Карасёв рассказал, чего ждёт от полуфинала Basket Cup с ЦСКА
Форвард «Зенита» Сергей Карасёв после победы сине-бело-голубых над УНИКСом (85:77) в матче Winline Basket Cup поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в полуфинале турнира.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

— В полуфинале сыграете с ЦСКА. Чего ждёте от этого противостояния?
— Очень напряжённой, интересной игры, потому что наше противостояние всегда очень захватывающее для болельщиков, и для игроков, для тренеров. Поэтому будем играть на своей площадке и будем прикладывать максимум, чтобы пробиться в финал, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Финал четырёх» Winline Basket Cup пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге.

