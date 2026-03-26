Сергей Карасёв: надеюсь, Basket Cup станет ежегодным турниром

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв после победы сине-бело-голубых над УНИКСом (85:77) в матче Winline Basket Cup оценил организацию турнира.

— Winline Basket Cup подходит к концу. Как вам это нововведение, как организация, вся система группового этапа и «Финала четырёх»?

— На самом деле, очень интересная история. Это и баскетбол, и шоу, поэтому я считаю, что такое нововведение пошло на пользу и баскетбол из-за этого развивается. Я надеюсь на то, что это будет ежегодным турниром, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Финал четырёх» Winline Basket Cup пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале «Зенит» сыграет с ЦСКА.