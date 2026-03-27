«Олимпия» обыграла «Виртус» в матче Евролиги

27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между миланской «Олимпией» и «Виртусом» из Болоньи. Встреча завершилась со счётом 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21) в пользу команды из Милана.

Наиболее результативным игроком в составе миланского клуба стал 31-летний американский центровой Зак Ледей. Ему удалось набрать 19 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

В составе «Виртуса» самым результативным игроком стал 21-летний итальянский форвард Салиу Ньянг. Он набрал в ходе встречи 15 очков, сделал три подбора, а также отдал четыре передачи.