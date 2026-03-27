«Олимпия» обыграла «Виртус» в матче Евролиги

Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Олимпия — Виртус, результат матча 27 марта 2026, счёт 103:87, Евролига-2025/2026

27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между миланской «Олимпией» и «Виртусом» из Болоньи. Встреча завершилась со счётом 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21) в пользу команды из Милана.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
103 : 87
Виртус
Болонья, Италия
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Сестина
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Феррари, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле

Наиболее результативным игроком в составе миланского клуба стал 31-летний американский центровой Зак Ледей. Ему удалось набрать 19 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

В составе «Виртуса» самым результативным игроком стал 21-летний итальянский форвард Салиу Ньянг. Он набрал в ходе встречи 15 очков, сделал три подбора, а также отдал четыре передачи.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
