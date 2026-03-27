Маккаби Тель-Авив — Дубай, результат матча 27 марта 2026, счёт 104:100, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл легионера из США помог «Маккаби» победить «Дубай» в овертайме
27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Маккаби» Тель-Авив и «Дубаем». Встреча завершилась со счётом 104:100 (18:17, 23:28, 22:25, 25:18, 16:12от) в овертайме в пользу команды из Израиля.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
26 марта 2026, четверг. 22:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
104 : 100
ОТ
Дубай
Дубай, ОАЭ
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Эбо, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Хэнкинс, Блатт
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш, Кабокло

В составе «Маккаби» самым результативным игроком стал 24-летний американский защитник Джимми Кларк. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 23 очка и отдать 10 передач. Кроме того, легионер из США сделал три подбора, а также совершил один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» оказался 27-летний американский защитник Маккинли Райт. Он набрал 26 очков, сделал три подбора, а также отдал шесть передач.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
