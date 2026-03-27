Дабл-дабл легионера из США помог «Маккаби» победить «Дубай» в овертайме

27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Маккаби» Тель-Авив и «Дубаем». Встреча завершилась со счётом 104:100 (18:17, 23:28, 22:25, 25:18, 16:12от) в овертайме в пользу команды из Израиля.

В составе «Маккаби» самым результативным игроком стал 24-летний американский защитник Джимми Кларк. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 23 очка и отдать 10 передач. Кроме того, легионер из США сделал три подбора, а также совершил один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» оказался 27-летний американский защитник Маккинли Райт. Он набрал 26 очков, сделал три подбора, а также отдал шесть передач.