Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бавария» — АСВЕЛ, результат матча 27 марта 2026, счет 93:83, Евролига-2025/2026

«Бавария» одержала победу над АСВЕЛом в домашнем матче Евролиги
Комментарии

В ночь на 27 марта состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого немецкая команда «Бавария» принимала французский АСВЕЛ. Хозяева паркета одержали победу со счётом 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
26 марта 2026, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
93 : 83
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак
АСВЕЛ: Эбуа, Селжас, Харрисон, Ангола, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, Лайти, Ндиайе, Вотье, Траоре

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал 26-летний американский центровой Дэвид Маккормак. Он записал на свой счёт 13 очков, восемь подборов, четыре передачи и три перехвата. Коэффициент его полезности составил «+25».

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал 36-летний французский разыгрывающий защитник Томас Эртель. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 13 очков, сделав один подбор и 10 передач при одной потере. Коэффициент его эффективности составил «+18».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android