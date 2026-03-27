«Бавария» одержала победу над АСВЕЛом в домашнем матче Евролиги

В ночь на 27 марта состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого немецкая команда «Бавария» принимала французский АСВЕЛ. Хозяева паркета одержали победу со счётом 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20).

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал 26-летний американский центровой Дэвид Маккормак. Он записал на свой счёт 13 очков, восемь подборов, четыре передачи и три перехвата. Коэффициент его полезности составил «+25».

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал 36-летний французский разыгрывающий защитник Томас Эртель. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 13 очков, сделав один подбор и 10 передач при одной потере. Коэффициент его эффективности составил «+18».