Реал Мадрид — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
«Реал» Мадрид — «Анадолу Эфес», результат матча 26 марта 2026, счет 82:71, Евролига-2025/2026

Мадридский «Реал» обыграл «Анадолу Эфес». У турок третье поражение кряду
Комментарии

В ночь на 27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и командой «Анадолу Эфес» из Стамбула. Встреча завершилась со счётом 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
82 : 71
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Ли, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Пуарье, Османи, Йылмаз, Джонс

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский форвард Габриэль Дек. Он принёс команде 11 очков, сделал семь подборов, две передачи и один перехват. В составе турецкой команды отличился польский защитник Джордан Лойд. Он набрал 21 очко, а также совершил пять подборов, шесть передач и один перехват. Коэффициент его полезности составил «+35».

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», одолев в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
