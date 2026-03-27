Мадридский «Реал» обыграл «Анадолу Эфес». У турок третье поражение кряду

В ночь на 27 марта состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и командой «Анадолу Эфес» из Стамбула. Встреча завершилась со счётом 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18) в пользу испанского клуба.

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский форвард Габриэль Дек. Он принёс команде 11 очков, сделал семь подборов, две передачи и один перехват. В составе турецкой команды отличился польский защитник Джордан Лойд. Он набрал 21 очко, а также совершил пять подборов, шесть передач и один перехват. Коэффициент его полезности составил «+35».

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», одолев в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.