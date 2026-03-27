Евролига: результаты матчей 26 марта

В ночь с 26 на 27 марта в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты встреч на 26 марта:

«Олимпия» — «Виртус» — 103:87;

«Маккаби» Тель-Авив — «Дубай» — 104:100 ОТ;

«Бавария» — АСВЕЛ — 93:83;

«Реал» Мадрид — «Анадолу Эфес» — 82:71.

Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Фенербахче», одержавший 23 победы при 10 поражениях в 33 матчах. На втором месте — «Реал» Мадрид. У испанцев — 22 победы и 12 поражений. Тройку сильнейших замыкает греческий «Олимпиакос» (22 победы и 12 поражений).