НБА: результаты игр 27 марта

В ночь с 26 на 27 марта в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей 27 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:103;

«Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 121:117;

«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 129:108.

28 марта состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого будет сыграно 11 матчей.