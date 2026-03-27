Тренер УНИКСа назвал ключевую причину поражения от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» в своём последнем матче группового этапа WINLINE Basket Cup.

«Считаю, определяющим фактором поражения стала вторая четверть. «Зенит» усилился новыми игроками. Ксавьер Мун набрал 27 очков за 20 минут, реализовав много сложных бросков. Джузэнг тоже забивал тяжёлые мячи. За счёт этого «Зенит» создал преимущество, которое потом было очень трудно отыграть.

В отсутствие травмированных баскетболистов мы играли очень сокращённой ротацией. Нелегко управлять командой в такой ситуации.

Главное, что мы достигли своей цели — заняли первое место в группе и постараемся завоевать трофей», – приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал БК УНИКС.