Тренер УНИКСа назвал ключевую причину поражения от «Зенита»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» в своём последнем матче группового этапа WINLINE Basket Cup.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

«Считаю, определяющим фактором поражения стала вторая четверть. «Зенит» усилился новыми игроками. Ксавьер Мун набрал 27 очков за 20 минут, реализовав много сложных бросков. Джузэнг тоже забивал тяжёлые мячи. За счёт этого «Зенит» создал преимущество, которое потом было очень трудно отыграть.

В отсутствие травмированных баскетболистов мы играли очень сокращённой ротацией. Нелегко управлять командой в такой ситуации.

Главное, что мы достигли своей цели — заняли первое место в группе и постараемся завоевать трофей», – приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал БК УНИКС.

