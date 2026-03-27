Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Евролига: расписание матчей на 27 марта

Сегодня, 27 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 27 марта (время московское):

20:45 — «Фенербахче» — «Жальгирис»
22:15 — «Панатинаикос» — «Монако»
22:30 — «Баскония» — «Хапоэль» Тель-Авив
22:30 — «Партизан» — «Валенсия»
22:30 — «Барселона» — «Црвена Звезда»

Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Фенербахче», одержавший 23 победы при 10 поражениях. На втором месте располагается «Реал» — 22 победы и 12 поражений, на третьем — «Олимпиакос» (21 победа и 12 поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
