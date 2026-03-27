Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Хорас Грант — о завершении карьеры Джорданом в 1993-м: он просто потерял отца

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший игрок «Чикаго Буллз» Хорас Грант прокомментировал слухи о возможных проблемах Майкла Джордана с азартными играми и объяснил причины его первого ухода из лиги.

«Люди не понимают, что он потерял отца. Для человека его уровня, у которого вообще нет личной жизни, такая потеря – это серьёзная травма. Плюс давление, которое на тебя постоянно давит, всё это сказывается на психике. Ему просто нужно было уйти и побыть в стороне.

Мы вообще не думали обо всём этом с азартными играми. У нас была другая цель – доказать самим себе и болельщикам в Чикаго, что мы можем выигрывать и без Майкла.

Он всё равно приходил на тренировки. Да, он продолжал приходить и тренироваться с нами», – приводит слова Гранта издание The Sports Rush.

После смерти отца в 1993 году Джордан временно завершил карьеру и попробовал себя в бейсболе, а позже вернулся в НБА.

