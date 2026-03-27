Егор Дёмин выбрал никнейм «Йо-Йо»

20-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, какой никнейм решил использовать. Ранее он попросил фанатов оставить варианты в комментариях под подкастом Сергея Мезенцева.

«Было очень много вариантов, и я выбрал для себя никнейм «Йо-Йо», который вы написали. Не знаю, приживётся или нет. Меня в Америке уже называют Ye, и мне показалось, что это созвучно с тем, к чему я привык, поэтому этот никнейм побеждает.

Yo-Yo!!! Ну или «Ё-Ё» тогда уж», – сказал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егору Дёмину 20 лет. В дебютном сезоне в НБА он провёл 52 матча, в среднем набирая 10,3 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи. Россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.