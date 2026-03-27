Вембаньяма обошёл Гилджес-Александера и впервые в сезоне возглавил рейтинг MVP НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого лучшего игрока сезона-2025/2026. Первое место в списке впервые в сезоне занял центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, опередивший разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 27 марта:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).