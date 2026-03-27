Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА представила три варианта изменения драфта для борьбы с танкингом

Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила Совету управляющих три варианта изменения системы драфта, направленные на борьбу с «танкингом». Ожидается, что все предложения будут доработаны перед голосованием в мае. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Первый вариант предусматривает расширение лотереи до 18 команд (с седьмого по 15-е место в каждой конференции). При этом 10 худших команд среди них получат равные 8% шанса на первый пик, а оставшиеся 20% будут распределены между командами, занявшими 11–18-е места. В рамках этой системы все 18 позиций драфта определяются посредством лотереи.

Во втором варианте предлагается лотерея на 22 команды с учётом результатов за два сезона. В неё попадут команды с 7-го по 15-е места, а также восемь клубов, вылетевших в первом раунде плей-офф (по четыре из каждой конференции). При этом вводится минимальный порог побед за сезон (например, 25). Если команда не достигает этого уровня, её позиция в лотерее корректируется в сторону худшего результата. Первые четыре пика разыгрываются, как и сейчас.

Третий вариант — концепция «пять на пять». Пять худших команд получают равные шансы на первый пик, при этом лотерея проводится за первые пять позиций драфта. Для участия вводится минимальный порог (например, 10 побед). Остальные команды распределяются вне топ-5 через отдельную жеребьёвку.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android