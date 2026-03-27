Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко: УНИКС удержал разницу и отправил «Зенит» играть с ЦСКА

Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решающую игру группы B WINLINE Basket Cup.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

«В Казани мы увидели ключевой матч в группе B, где интрига сохранялась до самого конца. На мой взгляд, обе команды, и УНИКС, и «Зенит», в итоге решили свои задачи.

Если бы УНИКС проиграл больше 21 очка, он попадал на ЦСКА. Ни «Зенит», ни УНИКС не хотели играть с армейцами. Поэтому титаническими усилиями УНИКС удержал разницу – петербуржцы были очень близки к тому, чтобы завершить матч с необходимым преимуществом.

«Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который показал феноменальный баскетбол. Команда была очень близка к тому, чтобы добиться нужного преимущества.

Тем не менее Денис Захаров, Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Тай Брюэр и Андрей Лопатин, который попал ключевой бросок в конце, решили задачу УНИКСа и отправили «Зенит» в крутой полуфинал с ЦСКА, который состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге», – приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android