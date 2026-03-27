Кущенко: УНИКС удержал разницу и отправил «Зенит» играть с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решающую игру группы B WINLINE Basket Cup.

«В Казани мы увидели ключевой матч в группе B, где интрига сохранялась до самого конца. На мой взгляд, обе команды, и УНИКС, и «Зенит», в итоге решили свои задачи.

Если бы УНИКС проиграл больше 21 очка, он попадал на ЦСКА. Ни «Зенит», ни УНИКС не хотели играть с армейцами. Поэтому титаническими усилиями УНИКС удержал разницу – петербуржцы были очень близки к тому, чтобы завершить матч с необходимым преимуществом.

«Зенит» поймал хороший ритм благодаря Ксавьеру Муну, который показал феноменальный баскетбол. Команда была очень близка к тому, чтобы добиться нужного преимущества.

Тем не менее Денис Захаров, Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Тай Брюэр и Андрей Лопатин, который попал ключевой бросок в конце, решили задачу УНИКСа и отправили «Зенит» в крутой полуфинал с ЦСКА, который состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге», – приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.