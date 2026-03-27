Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Матч «Барселона» — «Црвена Звезда» задержали из-за испорченной формы

Матч «Барселона» — «Црвена Звезда» задержали из-за испорченной формы
Матч Евролиги между «Барселоной» и белградской «Црвеной Звездой» начнётся в 21:00 по местному времени вместо запланированных 20:30. Причиной задержки стали проблемы с формой гостей, сообщает пресс-служба Евролиги.

Как пояснили в лиге, игровые майки «Звезды» были повреждены при стирке после выездного матча 33-го тура с «Басконией». Новые комплекты формы смогли доставить в Барселону только к более позднему времени, на что согласились и организаторы, и принимающая сторона.

Встреча имеет важное турнирное значение — обе команды подходят к игре с одинаковым балансом побед и поражений (19-14). «Црвена Звезда» занимает девятое место в таблице, «Барселона» — 10-е. В первом очном матче сезона, состоявшемся в декабре в Белграде, сильнее оказались каталонцы (89:79).

