Четырёхкратный чемпион НБА назвал главные сходства между Джорданом и Брайантом

Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант, игравший вместе с Майклом Джорданом в «Чикаго Буллз» и с Коби Брайантом в «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился наблюдениями о сходстве двух легендарных атакующих защитников в подкасте All the Smoke.

«Сходство — как будто они близнецы. Всё просто очевидно. Трудовая этика, причём не только на площадке, но и за её пределами. Майкл знал, что ему нужно стать сильнее, потому что «Детройт» в те времена нас просто уничтожал. Если Коби попадал 5 из 20, он был в зале в 4:30 утра, отрабатывая бросок. Это окупается. Трудовая этика, страсть, любовь к игре и то, как они делали своих партнёров лучше», — сказал Грант в подкасте All the Smoke.

Ранее сходство между баскетболистами неоднократно отмечал их общий тренер Фил Джексон, который также указывал и на различия. По его словам, Джордан был более харизматичным и общительным.