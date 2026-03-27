Стивен Эй Смит ответил Харту и напомнил о своей близости к руководству «Никс»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил защитнику «Нью-Йорк Никс» Джошу Харту, который после критики журналиста в адрес команды посоветовал ему «заткнуться». Смит заявил, что болеет за клуб с трёх лет и имеет влияние на людей, которые «режут чеки» игроков.

«Я провёл 20 лет, освещая НБА, и был в раздевалках более 100 игр в год. Я болею за «Никс» с трёх лет, то есть за 24 года до вашего рождения. Вы не знаете, кого я знаю и насколько близок с людьми, которые режут ваши чеки», — заявил Смит в прямом эфире программы First Take.

Ранее Харт в подкасте Roommates Show назвал Смита «ненастоящим фанатом» и призвал его замолчать. Сам телеведущий является уроженцем Нью-Йорка и давно позиционирует себя как преданный болельщик «Никс».