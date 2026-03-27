Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит ответил Харту и напомнил о своей близости к руководству «Никс»

Стивен Эй Смит ответил Харту и напомнил о своей близости к руководству «Никс»
Комментарии

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил защитнику «Нью-Йорк Никс» Джошу Харту, который после критики журналиста в адрес команды посоветовал ему «заткнуться». Смит заявил, что болеет за клуб с трёх лет и имеет влияние на людей, которые «режут чеки» игроков.

«Я провёл 20 лет, освещая НБА, и был в раздевалках более 100 игр в год. Я болею за «Никс» с трёх лет, то есть за 24 года до вашего рождения. Вы не знаете, кого я знаю и насколько близок с людьми, которые режут ваши чеки», — заявил Смит в прямом эфире программы First Take.

Ранее Харт в подкасте Roommates Show назвал Смита «ненастоящим фанатом» и призвал его замолчать. Сам телеведущий является уроженцем Нью-Йорка и давно позиционирует себя как преданный болельщик «Никс».

Материалы по теме
Шакил О’Нил назвал игрока, от которого зависит успех «Нью-Йорк Никс» в сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android