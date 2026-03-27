Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Дончич может пропустить матч с «Бруклином» из-за травмы подколенного сухожилия

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич внесён в список травмированных перед игрой с «Бруклин Нетс». 27-летний словенец испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии, его участие в матче находится под вопросом, сообщает Clutch Points.

Вместе с Дончичем под вопросом участие Руи Хатимуры (травма икроножной мышцы). Маркус Смарт из-за повреждения голеностопа уже пропустит встречу. Дончич должен провести не менее 20 минут в четырёх из девяти заключительных матчей регулярного чемпионата, чтобы сохранить право на включение в символические сборные по итогам сезона.

В предыдущей игре с «Индианой» (137:130) словенец набрал 43 очка, реализовав 15 из 30 бросков с игры. «Лейкерс» с балансом 47-26 занимают третье место в Западной конференции. В 61 матче текущего сезона Дончич лидирует в лиге по набранным очкам (33,6 в среднем), добавляя 7,8 подбора и 8,1 передачи.

