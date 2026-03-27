Кириленко вошёл в топ-10 лучших лёгких форвардов в истории НБА по версии HoopsHype

Авторитетное баскетбольное издание HoopsHype включило Андрея Кириленко в список лучших лёгких форвардов в истории НБА с точки зрения игры в защите. Бывший игрок «Юты», «Миннесоты» и «Бруклина» занял девятую строчку рейтинга.
Первое место в списке занял шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен. Вторым стал двукратный чемпион и обладатель награды «Лучший защищающийся игрок» Кавай Леонард. Тройку лучших замкнул Брюс Боуэн — трёхкратный чемпион с «Сан-Антонио Спёрс».
Полная десятка лучших по версии HoopsHype:
1. Скотти Пиппен.
2. Кавай Леонард.
3. Брюс Боуэн.
4. Метта Уорлд Пис.
5. Андре Игуодала.
6. Джон Хавличек.
7. Леброн Джеймс.
8. Шон Мэрион.
9. Андрей Кириленко
10. Тэйшон Принс.
В топ-20 также вошли Шейн Баттье, Джимми Батлер, Ларри Бёрд и другие.